Uma mulher da Mealhada foi esta segunda-feira detida pela por suspeitas de homícidio, isto após ter deitado um bebé ao lixo, escreve esta terça-feira o Jornal de Notícias.

O caso, no entanto, remonta já a julho do ano passado. A mãe terá deitado o recém-nascido ainda com vida ao lixo, como confirmou agora a autópsia.

"A suspeita foi detida em casa, na Mealhada. E foi em casa, quando estava sozinha, que terá tido o bebé, num anexo junto da habitação, por volta da hora de almoço do dia 25 de julho, uma segunda-feira. Em seguida meteu-o num saco de plástico e saiu a pé para apanhar o transporte público com destino ao local de trabalho (um lar na Pampilhosa) e depositou-o num contentor do lixo, que ficava no percurso habitual, junto a uma instituição para crianças, a cerca de 100 metros da habitação", lê-se no jornal.

Refira-se que caso a autópsia tivesse confirmado que o bebé já estaria morto, a mãe poderia ser acusada apenas de ocultação de cadáver.