Mafra vai receber em 2026 o Congresso Mundial do Carrilhão, anunciou hoje o município depois de a candidatura apresentada ter sido viabilizada pela Federação Mundial do Carrilhão no último congresso.

Os sinos e os carrilhões do Palácio de Mafra vão tocar a partir de 01 de fevereiro, após obras de restauro, depois de os primeiros sinais de deterioração surgirem a 11 de setembro de 2001, remetendo-os ao silêncio. Os 119 sinos e os dois carrilhões ficaram sujeitos a um “silêncio forçado” durante 20 anos, à espera de obras de requalificação e “presos” por andaimes desde 2004, 23 de janeiro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA