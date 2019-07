De portas abertas aos visitantes, o Palácio de Mafra, no distrito de Lisboa, organiza visitas guiadas gratuitas e um programa cultural que inclui o espetáculo de um trio de cordas entre as 10:00 e as 12:00.

Na Basílica do palácio, vão ouvir-se os órgãos históricos ao longo do dia, enquanto no Jardim do Cerco vai ser feita a recriação histórica “O recreio da corte”, com jogos, música e dança, entre as 15:00 e as 18:00.

Já a Escola das Armas promove visitas guiadas entre as 10:00 e as 15:00 e a Tapadão organiza percursos pedestres entre as 10:00 e as 18:00.

Pelas 22:00, a Banda Sinfónica do Exército e a soprano Daniela Nunes dão um concerto em frente ao Palácio Nacional de Mafra.

O conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra recebeu a classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Culura), na reunião do comité da organização, em Baku, no Azerbaijão.