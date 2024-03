Os contratos interadministrativos foram assinados esta tarde, numa cerimónia que decorreu no Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa, e dizem respeito a obras de construção e requalificação de esquadras e quartéis da Guarda Nacional Republica (GNR) que se encontram “em estado de degradação”.

Um dos equipamentos que será construído é o novo quartel da GNR de Alijó, no distrito de Vila Real, que representa um investimento de mais de 1,4 milhões de euros, perspetivando-se a sua conclusão até 2026.

O novo posto vai substituir o “edifício degradado da antiga cadeia.

“É uma obra há muito esperada pela população e que vai fazer uma grande diferença”, afirmou, durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes (PSD).

No caso do município alentejano de Moura, do distrito de Beja, o acordo assinado com o MAI visa requalificar a esquadra da PSP, num valor estimado de mais de 650 mil euros.

“Hoje é um dia memorável para Moura. Um caminho que se faz desde 2018”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Pato Azedo (PS).

Já no caso do município de São João da Madeira, no distrito de Aveiro, será reabilitada a esquadra da PSP local, num investimento superior a dois milhões de euros.

Em Lousada, distrito do Porto, o acordo assinado com o Governo vai permitir reabilitar o quartel da GNR, um edifício “com duas décadas e problemas de infiltração”.

O MAI estabeleceu também um acordo interadministrativo com o município de Viana do Castelo para a construção do novo quartel da GNR de Lanheses.

No final da sessão, em declarações aos jornalistas, o Ministro da Administração Interna, o socialista José Luís Carneiro, sublinhou a importância desta cooperação entre o Governo e os municípios e instou o próximo executivo social-democrata a seguir “este caminho”.

“Estamos a preparar as pastas de transição. Vamos transmitir a quem vier estas linhas mestras do trabalho que tínhamos em curso. Desejamos que continue a cooperação com os municípios. É fundamental”, defendeu.