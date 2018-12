"[O objetivo é] diminuir substancialmente a fatura do tratamento dos lixos e o ambiente agradece. A Maia, de forma pioneira, mostra o caminho para uma sustentabilidade integral", concluiu o autarca.

A recolha será separada dos restantes resíduos, acrescentou o presidente da Câmara da Maia, distrito do Porto, valorizando "o aproveitamento económico do resíduo como matéria prima para fertilizantes naturais".

Esta medida será implementada pela empresa pública municipal MAIAMBIENTE, em articulação com a Câmara da Maia e a Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.

Em nota remetida à Lusa, a empresa aponta que estão a ser entregues contentores dedicados: 40 litros para a recolha e de dez litros para uso interior.

São 952 os pontos de recolha, o que correspondem a 1.100 habitações.

Além de acompanhar o circuito de recolha, António da Silva Tiago apresentará os objetivos do projeto e o impacto nas metas do PERSU 2020 do município (Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos) e consequentemente na Agenda 2030.

O projeto-piloto está a ser implementado na freguesia de Águas Santas, em zona composta maioritariamente por habitações uni e bifamiliares.

A MAIAMBIENTE aponta que o propósito é alargar "num futuro próximo" ao resto do concelho.

Dados disponibilizados pela autarquia da Maia indicam que o mês de outubro, a MAIAMBIENTE recolheu mais de 2.000 toneladas de resíduos recicláveis.

Os materiais com potencial de valorização recolhidos dividem-se pelos vários fluxos, indo o destaque para a recolha de embalagens, objetos volumosos, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, roupa, madeira e vidro.