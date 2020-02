Até ao momento, foram detetados 47 casos de pneumonia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, em Singapura, fazendo desta cidade-estado o país com mais casos no sudeste da Ásia.

“Como medida de precaução, (…) assegurámo-nos de que todos os nossos funcionários no andar afetado do Marina Bay Financial Center tinham saído do escritório, para ficarem a trabalhar em casa”, disse hoje o DBS, num comunicado.

O banco acrescentou ainda que a área afetada está a ser cuidadosamente desinfetada, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.

As autoridades de Singapura elevaram, na sexta-feira, o alerta sanitário para o nível laranja, o terceiro mais elevado de uma escala de quatro, após a deteção de alguns casos de pessoas afetadas que não estavam relacionados a viagens à China.

Este nível de alerta – que já foi implementado durante o surto de gripe suína H1N1 entre 2009 e 2010 – implica que a doença é considerada “grave” e facilmente contagiosa, embora a sua propagação ainda esteja contida.