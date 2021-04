O "maior coelho do mundo" foi roubado da casa de campo onde vivia com a sua dona, Annette Edwards, e a família, em Worcestershire. Annette Edwards oferece uma recompensa de mil libras pela devolução do coelho recordista mundial do Guinness.

Darius, que foi considerado o maior coelho do mundo pelo Guiness Book, foi roubado de casa de Annette Edwards, uma ex-coelhinha da Playboy, que está a oferecer uma recompensa de mil libras (cerca de 1.155 euros) a quem o encontrar. A polícia de West Mercia acredita que o coelho da raça Continental Giant Rabbit, e que mede cerca de 129 centímetros, foi retirado do seu recinto no jardim da propriedade em Stoulton, durante a noite de sábado. Edwards apelou no Twitter àqueles que levaram Darius para o devolverem, explicando que ele é demasiado velho para se reproduzir. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram