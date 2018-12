A Great Wall está a estudar formas de estabelecer o seu "sistema global de distribuição de veículos elétricos", com o objetivo final de vender na Europa, explicou o vice-presidente, Ning Shuyong.

No entanto, Ning Shuyong não quis esclarecer se esta iniciativa faz parte da Spotlight Automotive, empresa lançada no passado mês de julho - com um investimento total de 5,1 bilhões de yuans (645,5 milhões de euros) - para produzir veículos elétricos com a empresa alemã BMW.

"O nosso objetivo é tornarmo-nos líderes de mercado no segmento de veículos elétricos na China. Os nossos carros são projetados e montados de acordo com padrões internacionais e, sem dúvida, colocamos os nossos olhos nos mercados internacionais, incluindo a Europa", sublinhou o CEO da Ora.