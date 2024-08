A Europol apoio o desmantelamento do maior laboratório opiáceos sintéticos da Polónia em colaboração com as polícias locais.

O Bureau Central de Investigação da Polícia polaca (Centralne Biuro Śledcze Policji - CBŚP) e o Departamento Antidrogas da Polícia Nacional da Ucrânia (Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України) conduziram uma operação em larga escala para desmantelar locais de produção de opiáceos sintéticos e anfetaminas. A Europol apoiou esta operação, que levou ao desmantelamento do maior laboratório de produção de opiáceos sintéticos na Polónia até o momento, reporta a autoridade em comunicado. Durante 38 buscas conduzidas em ambos os países, 7 membros da rede criminosa responsável pela produção de drogas na Polónia e Ucrânia foram presos. Além disso, procedeu-se desmantelamento de 8 laboratórios e da apreensão de grandes quantidades de produtos químicos e precursores de drogas. Os policias apreenderam 195 quilos de metadona cristal. Aprenderam também de 153 quilos de Alpha-PVP, mais de 430 litros de misturas reativas de diferentes tipos de medicamentos preparados para a fase final de produção e grandes quantidades de precursores de drogas e produtos químicos necessários para a produção de opiáceos sintéticos e anfetaminas. A metadona, um opiáceos sintético, é uma substância usada na área médica como analgésico e no tratamento da dependência de opiáceos. No entanto, a substância produzida pela rede criminosa estava numa forma cristalina concentrada, que só é encontrada no mercado de drogas ilegais e cujo perigo não pode ser exagerado. As restantes substancias encontradas como o mefedrona e Alpha-PVP, que pertencem ao grupo das anfetaminas e representam um problema crescente em vários Estados-Membros da UE. Essas drogas causam sérios distúrbios psicológicos e neurológicos, e o abuso está associado a um alto risco de dependência, danos a órgãos e morte.