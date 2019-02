“Vão ser apeados nove sinos, entre as duas e as dez toneladas, os mais pesados da torre sul, vindo uma grua para o efeito”, afirmou o diretor do Palácio, Mário Pereira, à agência Lusa.

No final de outubro, foram também pela primeira vez apeados os sinos da torre norte.

Os sinos das duas torres estão a ser retirados para serem analisados e restaurados, num investimento de 1,5 milhões de euros.

“É historicamente importante, porque o carrilhão foi sendo intervencionado ao longo destes séculos, mas os sinos grandes são retirados pela primeira vez desde 1730”, explicou o diretor.

Na torre norte, já começaram a ser instalados o relógio e respetivos autómatos, depois de restaurados, seguindo-se mais tarde os sinos.

A empreitada de requalificação dos sinos e carrilhões do palácio, onde houve interdições de circulação por ameaçarem cair com o mau tempo do último inverno, começou no início do verão.