Os países africanos encerraram aeroportos e fecharam algumas das maiores cidades do continente por precaução, o que agrava o problema da escassez de produtos de saúde e muito mais. O continente tem agora mais de 7.000 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

As organizações de ajuda estão agora na extraordinária situação de negociar corredores humanitários em regiões pacíficas, depois de pelo menos 32 países terem encerrado as suas fronteiras, de acordo com os dados dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças.

Algumas nações abriram exceções para a carga, a ajuda humanitária ou os voos de emergência.

No Quénia, as restrições nas viagens atrasaram a entrega de pesticidas para combate do mais devastador surto de gafanhotos nos últimos 70 anos que está a atingir alguns países da África Oriental, segundo disse um funcionário da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) à agência Associated Press.

É como se uma segunda geração de gafanhotos do deserto — vinte vezes em tamanho da primeira vaga de milhares de milhões de insetos — se preparasse para voar, afirmou Cyril Ferrand, líder da equipa de resiliência da FAO para a África Oriental.