“Cinco pessoas morreram em confrontos, em Morrito [sudoeste], incluindo quatro polícias e um manifestante”, indicou a presidente do Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (CENIDH), Vilma Nuñez, citada pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

De acordo com informações preliminares, os confrontos ocorreram quando os manifestantes marchavam perto de uma esquadra da polícia.

“Justiça!”, “Nem um passo atrás!”, “O povo unido jamais será vencido!”, gritavam os manifestantes ao longo da rota, a sudeste da capital, Manágua.

Carolina Aguilar, de 52 anos, marchou porque “está cansada deste Governo que mata com impunidade”, confessou à AFP.

“Queremos que este Governo se vá embora, queremos liberdade e democracia, já passaram 11 anos, as pessoas estão cansadas”, disse à mesma agência um homem de 40 anos, de rosto sombrio, que pediu o anonimato com “medo de ser denunciado por apoiantes do poder”.