Em comunicado, a GNR indica que durante aquele período foram fiscalizados 266 mil condutores, tendo sido registado 5.067 com excesso de álcool, dos quais 1.849 foram detidos por condução com taxa superior à permitida por lei.

Destes 266 mil condutores fiscalizados, 864 foram detidos por falta de habilitação legal para conduzir.

No decorrer da “Operação Hermes” foram também registadas cerca de 103 mil contraordenações rodoviárias das quais 31.913 foram por excesso de velocidade, 4. 867 por falta de inspeção periódica obrigatória e 4.387 por anomalias nos sistemas de iluminação e/ou sinalização.

Das contraordenações registadas 3.434 foram por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 2.980 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 2. 323 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 240 por falta ou incorreta utilização do capacete.