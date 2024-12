Cerca de 12 operações de resgate foram efetuadas durante o dia de Natal ao longo da costa norte da França, disse, em nota, a autarquia marítima francesa do Canal e do Mar do Norte.

Pela manhã, foram resgatados 30 passageiros de um barco perto de Dunkirk, enquanto outros a bordo quiseram prosseguir viagem e ficaram sob custódia britânica quando entraram em águas do Reino Unido, afirmaram as autoridades marítimas.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Outra embarcação com problemas no motor foi detetada horas depois, também perto de Dunkirk, e os 51 passageiros a bordo foram resgatados.

Posteriormente, 26 pessoas foram retiradas de uma embarcação em dificuldades perto de Calais.

O Canal da Mancha é "uma zona especialmente perigosa, sobretudo no inverno, para barcos precários e superlotados", assinalou a autarquia em comunicado.

Pelo menos 73 migrantes morreram este ano tentando cruzar o Canal rumo ao Reino Unido, segundo as autoridades de Pas-de-Calais.