A Proteção Civil registou entre as 22:00 de quinta-feira e as 07:00 de hoje 131 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria em Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, sem causar vítimas nem danos avultados.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que naquele período foram registadas em todo o país 131 ocorrências, das quais 51 em Lisboa e 26 na Área Metropolitana do Porto. "Foi uma noite bem mais calma. Tivemos 131 ocorrências em todo o território do continente relacionadas sobretudo com inundações, quedas de árvores e de estruturas. Não há vítimas a registar nem danos avultados", indicou. Num balanço anterior, a ANEPC tinha registado até às 22:00 de quinta-feira 2.694 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na região de Lisboa. Fonte da ANEPC sublinhou que, entre as 00:00 e as 22:00 de quinta-feira, a área mais afetada foi a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.292 ocorrências, enquanto a região Centro contabilizou 490 e o Alentejo 430. A Península Ibérica esteve na quinta-feira sob influência da depressão Aline.