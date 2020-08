De acordo com o Público, o ano passado registaram-se 2.557 provas classificadas com 20 valores e 5.929 com 19, num total de 8.486 exames. Já em 2020, o número de notas de 20 valores subiu para 3.477 e verificam-se 12.073 exames com nota 19, numa soma de 15.550 provas com estas classificações máximas. Os dados foram divulgados nos gráficos de distribuição das classificações por disciplina do Júri Nacional de Exames (JNE).

Feitas as contas, considerando o número total de exames realizados, este resultado corresponde a 6,8% das 227.962 provas realizadas este ano. Em 2019, as notas máximas correspondiam a apenas 2,6% dos 321.833 exames feitos pelos alunos.

Este ano, contudo, registaram-se diferenças que têm de ser consideradas. Pelo meio de uma pandemia mundial, os alunos do secundário estiveram em casa quase dois meses e voltaram às escolas no mês de maio, com regras específicas, para se prepararem para os exames nacionais.

Segundo Adão Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, "um olhar descontextualizado pode levar a pensar que estamos perante uma geração de alunos excepcionais, mas uma leitura mais apurada revela outras questões", referiu ao jornal. Neste exame — que geralmente tem resultados negativos e uma média que ronda os 10 valores — os bons resultados também se verificaram: a média subiu para 14.

E o que justifica esta alteração de notas? "As explicações para estes resultados parecem revelar as opções tomadas pelo Instituto de Avaliação Educativa [IAVE] para mitigar eventuais constrangimentos decorrentes da pandemia", afirmou.