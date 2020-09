De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) àquela hora estavam envolvidos no combate aos incêndios (em curso, em resolução ou em conclusão) 2.112 operacionais, apoiados por 617 viaturas e 27 meios aéreos.

Dos cerca de 70 fogos, 13 estavam no estado “em curso”, ou seja, ainda não tinham sido dominados/circunscritos.

Um fogo que deflagrou na segunda-feira numa zona de mato localidade de Antelas, concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, era aquele que continuava a mobilizar maiores meios, sendo as chamas combatidas por 763 bombeiros, apoiados por 242 viaturas e 13 meios aéreos.

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira enquanto combatia este incêndio no concelho de Oliveira de Frades, que se estendeu aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda, no distrito de Aveiro. No caso de Águeda, as chamas estão já circunscritas, enquanto no de Sever do Vouga, segundo o município, há várias frentes ativas.

Mais a norte, no distrito de Braga, encontra-se em fase de resolução um incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira no concelho de Celorico de Basto, que estava às 15:30 a ser combatido por 113 operacionais, apoiados por 34 viaturas.

Também em fase de resolução está um incêndio que deflagrou no domingo no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, que mobilizava 157 operacionais, apoiados por 43 viaturas e um meio aéreo.