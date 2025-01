O acórdão, datado de 08 de janeiro e consultado hoje pela Lusa, deu como provados os crimes imputados aos arguidos, de 44 e 53 anos.

Os factos ocorreram em 23 de abril de 2024, durante um jogo de futebol entre o Sporting Clube de Espinho e o Sporting Clube Paivense, realizado no Campo de Futebol de Pousadela, no concelho de Santa Maria da Feira, e integrado na oitava jornada da fase de manutenção do Campeonato SABSEG da AFA.

A pena mais gravosa foi aplicada a um arguido que injuriou e cuspiu nos dois militares e que foi condenado por um crime de ameaça agravada e três crimes de injúria agravada, numa pena única de 190 dias de multa à taxa diária de seis euros, o que perfaz a quantia de 1.140 euros.

O outro arguido apenas dirigiu injúrias contra os militares, tendo sido condenado por um crime de injúria agravada na pena de 80 dias de multa à taxa diária de seis euros, totalizando 480 euros.

Os dois arguidos foram ainda condenados a pagar 2.100 euros aos dois demandantes.