A Inspeção Regional das Pescas dos Açores apreendeu esta madrugada cerca de 330 quilogramas de chicharro pescado de forma ilícita. A apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização com o objetivo de combater a fuga à lota.

A embarcação ultrapassou o limite de capturas diárias permitidas por lei para a espécie do chicharro.

Em nota divulgada hoje, a Inspeção Regional das Pescas dos Açores (IRPA) sublinha que a operação foi articulada com a Guarda Nacional Republicana e decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização realizada nos portos de pesca de Vila Franca do Campo e de Água de Pau, com o objetivo de combater a fuga à lota.

"Na ilha de São Miguel as embarcações estão autorizadas a capturar diariamente, entre segunda e sexta-feira, até um limite máximo de 400 quilos de chicharro para venda em lota", é referido pela Inspeção Regional das Pescas. Já na ilha Terceira, as embarcações têm uma captura diária máxima de 200 quilos de chicharro.

A alteração à portaria que regulamenta os limites de capturas diárias de chicharro nas ilhas de São Miguel e da Terceira foi publicada em janeiro deste ano "com o objetivo de garantir a sustentabilidade deste recurso e aumentar os rendimentos dos pescadores", lembra ainda a entidade.