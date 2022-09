Trovões e relâmpagos foram registados em grande parte de Inglaterra na noite de domingo e também na Irlanda do Norte e no País de Gales, conta o The Guardian.

O aviso amarelo de trovoada esteve em vigor até às 4 da manhã, sem ter sido registada qualquer perturbação significativa.

O meteorologista da BBC, Matt Taylor, escreveu sobre o sucedido no Twitter, na manhã desta segunda-feira. "Mais de 36 mil trovoadas foram registadas no Reino Unido e arredores em apenas 12 horas. Mais trovoadas são possíveis ainda hoje, nas zonas do sul", pode ler-se.

"O principal fator que nos leva a este tempo nos próximos dias e mesmo durante a semana é uma área de baixa pressão que está a vir para o oeste do Reino Unido", disse o porta-voz do Met Office, Oli Claydon.

"A partir dessa área de baixa pressão vamos obter uma série de frentes que estão a girar para fora dela, bem como as trovoadas que estão a ser empurradas para cima a partir do sul", completou.