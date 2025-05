O exército israelita anunciou uma “vasta operação terrestre” na Faixa de Gaza este domingo, com vista a pressionar o Hamas a concordar com os termos do acordo de cessar-fogo.

Depois de várias rondas de conversações sem sucesso, forças armadas israelitas anunciaram “extensas operações terrestres” no norte e no sul de Gaza, avança a SIC Notícias. O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, revelou que as negociações em Doha ponderaram uma nova proposta de cessar-fogo, que implica o exílio dos militantes do Hamas e a desmilitarização de Gaza - termos que, segundo Israel, o Hamas rejeitou. Este fim-de-semana, mais de 100 palestinianos foram mortos em ataques aéreos israelitas. Alguns vídeos de militares israelitas a bombardear para casas de palestinianos surgiram online, imagens que chocaram milhares de pessoas. As estimativas das autoridades de Gaza apontam 53.300 mortos resultantes da ofensiva militar israelita contra o enclave desde 7 de outubro de 2023.