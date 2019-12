Em comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que mais de metade destes nascimentos aconteçam em oito países, com a Índia (67.385), a China (46.299) e a Nigéria (26.039) a figurarem nos três primeiros lugares da lista.

No extremo oposto da tabela estão países como Aruba, ilha no Mar das Caraíbas, onde deverão nascer apenas dois bebés, ou as Ilhas Virgens, também nas Caraíbas, e as ilhas Seychelles, no Oceano Índico, ambas com três bebés, calcula a Unicef.

As ilhas Fiji, no Oceano Pacífico, vão, provavelmente, receber o primeiro bebé de 2020 e os Estados Unidos da América (EUA) deverão receber os últimos bebés do primeiro dia do ano.

Em Portugal, a Unicef estima que nasçam no dia 1 de janeiro de 2020 um total de 213 bebés.

Segundo a Unicef, em 2018 um total de 2,5 milhões de bebés recém-nascidos morreram no seu primeiro mês de vida e um terço desses no primeiro dia.

A maioria morre de causas evitáveis como a prematuridade, complicações durante o parto e infecções como a sépsis. Para além disso, mais de 2,5 milhões de bebés são nados-mortos todos os anos, refere a organização.