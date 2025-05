Um tribunal de família em Middlesbrough, no Reino Unido, rejeitou o pedido de custódia de uma criança de três anos apresentado por Robert Albon, um cidadão norte-americano de 54 anos que afirma ter gerado mais de 180 filhos como dador de esperma informal, conta o The Guardian.

Em causa estão as preocupações judiciais e sociais associadas à atividade do homem, que utiliza o pseudónimo "Joe Donor" para prestar os seus serviços fora do circuito médico oficial.

A criança em causa nasceu em maio de 2022, fruto de uma relação sexual entre Albon e uma mulher residente em Durham, que o contactou através do Facebook. O encontro terá ocorrido no mesmo dia, depois de trocarem mensagens e ele exigir uma fotografia antes de percorrer mais de 400 quilómetros para se encontrarem.

A mulher, que já era mãe de sete filhos — cinco dos quais não estavam à sua guarda — declarou posteriormente que a experiência a deixou até com pensamentos suicidas, acusando Albon de a ter usado como meio para obter benefícios e acesso a habitação.

Segundo os documentos do tribunal, Albon tentou obter não só a custódia, mas também uma declaração de paternidade e direitos parentais sobre a menor. O juiz recusou todos os pedidos, considerando que o homem age com motivações de controlo e manipulação, usando as mulheres como "mercadoria", apesar de se apresentar como um benfeitor altruísta.

Esta é já a quarta tentativa de Albon, segundo os registos judiciais, de obter direitos parentais sobre crianças nascidas no Reino Unido através das suas doações.

O histórico estende-se a vários países. Além do Reino Unido, terá gerado filhos na América do Sul, Austrália, Japão e China. Nos Estados Unidos, está em dívida por pensões de alimentos não pagas, situação que motivou a emissão de um mandado de captura.

Em entrevista ao The Sun em agosto do ano passado, Albon estimou o número de crianças que nasceram com o seu contributo. "Tive cerca de 180 nascimentos bem-sucedidos e conheci cerca de 60 dessas crianças".