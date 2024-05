Às primeiras horas desta madrugada as autoridades registaram a chegada a Lampedusa de quatro embarcações com 166 pessoas a bordo, somando-se às 272 que tinham entrado na ilha no sábado, segundo informaram os meios de comunicação locais, citados pela Efe.

As autoridades preveem que cerca de 200 migrantes sejam hoje deslocados para outras localidades, pelo que restarão cerca de 250 pessoas no primeiro centro de acolhimento de Lampedusa.

A última embarcação a chegar hoje a Lampedusa tinha saído de Sfax (Tunis), trazendo a bordo pessoas oriundas do Bangladesh e da Guiné-Conacri, tendo esta sido localizada por um barco de uma ONG que notificou um barco patrulha da guarda costeira, que as transferiu para terra.

Os restantes migrantes, onde se incluem mulheres e menores de idade, afirmaram ser oriundos do Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Mali, Nigéria e Senegal, tendo referido aos socorristas que pagaram cerca de 500 a 600 euros para poderem viajar.

A estas chegadas somam-se as 87 pessoas resgatadas na noite de sexta-feira pela ONG italiana Emergency, que foram encontradas à deriva, sem comida nem água, cerca de 20 horas depois de terem saído da costa da Líbia.

Neste caso, as autoridades italianas indicaram o porto de Nápoles para o desembarque.

A chegada de migrantes a Itália diminuiu nos primeiros meses de 2024, sendo que desde o início do ano e até 3 de maio, foi registada a entrada de 16.196 pessoas abaixo das 42.404 contabilizadas no mesmo período do ano passado, segundo os dados do Ministério da Administração Interna italiano.