“Em 2020, até 15 de abril, já tinham sido registadas 527.757 ações”, adiantou o presidente do ICNF, referindo que “a população está, objetivamente, a aderir a este mecanismo”, permitindo que as queimas e queimadas aconteçam após autorização.

“Trazemos para um sistema regulado uma prática do mundo rural”, declarou Nuno Banza, lembrando que, além da gestão feita pelas equipas do ICNF através do uso de fogo controlado, a população do mundo rural utiliza este instrumento como “uma prática milenar de gestão de combustível”.

Lembrando que o Estado gere uma percentagem muito pequena da floresta portuguesa, na ordem dos 3%, uma vez que 97% é propriedade de privados, o responsável do ICNF assumiu que “há, objetivamente, uma dificuldade em intervir” na gestão florestal, inclusive pela falta de cadastro e pela estrutura das propriedades, maioritariamente caracterizada por minifúndios.

Além destes desafios, Nuno Banza destacou o abandono do mundo rural e a dificuldade de mobilizar os proprietários para integrarem estruturas de gestão conjunta.

“Já hoje corremos o risco de as pessoas não quererem investir na floresta, porque têm medo, porque acham que investir na floresta é perder dinheiro”, apontou o presidente do ICNF, considerando que o fenómeno dos incêndios, também, afasta as pessoas do investimento da floresta.

Sobre a intervenção do ICNF na defesa da floresta contra incêndios, além do acompanhamento dos planos municipais, está a ser instalada “uma faixa de interrupção de combustível, num investimento de vários milhões de euros”, intervindo em milhares de hectares por todo o país, numa rede com sete lotes ativos.

“Independentemente de serem terrenos públicos ou privados, estamos a instalar as faixas de interrupção de combustível”, avançou Nuno Banza, explicando que está a ser criada, do ponto de vista estrutural, uma maior capacidade do país se defender da possibilidade de haver incêndios com grande proporções ou com grande impacto negativo nas pessoas e bens.

Sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que vai ser apresentado na quarta-feira na Assembleia da República, o presidente do ICNF disse que o atraso na apresentação deve estar relacionado com a pandemia da covid-19, ressalvando que, neste momento, “não faz sentido” fazer grandes alterações ao sistema.