Os dados foram avançados à agência Lusa por Miguel Farrajota, do Instituto de Gestão Financeira de Educação (IGeFE), que garantiu que a plataforma MEGA está a funcionar sem problemas.

Manuais escolares gratuitos, novos ou usados, começaram a ser distribuídos hoje através da MEGA a cerca de 650 mil alunos: 500 mil do 1.º ao 6.º ano de todas as escolas públicas de todo o país e cerca de 150 mil do 7.º ao 12.º dos estabelecimentos de ensino lisboetas, através de uma parceria da autarquia com o ministério.

“Hoje de manhã, nas primeiras horas do primeiro dia da medida, tivemos mais de 10 mil utilizadores em permanência”, contou à Lusa Miguel Farrajota, acrescentando que “mais de 60 mil encarregados de educação fizeram um pré-registo antes do dia 01 de agosto”.

Através do site www.manuaisescolares.pt, os encarregados de educação acedem à plataforma que lhes atribui um ‘voucher’ que podem descarregar numa aplicação móvel ou então imprimir e entregar numa das livrarias aderentes.