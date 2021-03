Recorde-se que a vacinação de docentes e não-docentes do pré-escolar e 1.º ciclo contra a covid-19 arrancou este sábado em todo o país. No total, foram administradas durante o fim de semana 60.334 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, 46.182 das quais no sábado e as restantes 14.152 no domingo.

O número fica assim ligeiramente abaixo do esperado. À margem de uma visita ao Centro de Vacinação da Cidade Universitária, em Lisboa, Gouveia e Melo antecipava que fossem vacinadas “entre 65 e 70 mil" profissionais só este fim de semana.

Estavam incluídos nesta primeira fase 78.700 profissionais. No entanto, "alguns já tiveram covid e não estão elegíveis" ou "por um ou outro motivo não quiseram ser vacinados", excluindo-se ainda aqueles que já tinham sido vacinados noutros contextos e as grávidas. Tais exceções representam "cerca de 1% a 2% do total", de acordo com o o vice-almirante.

Em comunicado, a estrutura liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo adiantou que, no âmbito da vacinação do pessoal docente e não docente, mais de 71 mil pessoas foram notificadas por mensagem SMS ou por contacto telefónico.

A mesma fonte adiantou que cerca de dois mil utentes serão ainda vacinados nos cuidados primários de saúde, por pertencerem a concelhos com uma baixa taxa de docentes e não docentes elegíveis para receberem a vacina, onde “não se justificava recorrer a estruturas de vacinação rápida”.

“Estima-se que cerca de 2% dos registos eletrónicos de vacinação sejam inseridos ainda nas próximas 72 horas, aumentando, previsivelmente, o número de vacinados em mais cerca de 1.400 utentes”, refere a coordenação do plano de vacinação.

Sobre os "casos pontuais" de pessoas que não tiveram oportunidade de ser vacinadas e que foram posteriormente identificadas, a `task force´ assegurou que serão agendadas para esta semana ou para o fim de semana de 10 e 11 de abril.

“Este processo de vacinação, iniciado no último fim de semana, ficará terminado em abril, com a vacinação dos docentes e não docentes das creches dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário”, avançou a estrutura.

Os profissionais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário começam a ser vacinados no fim de semana de 10 e 11 de abril. No total, a 'task force' prevê vacinar cerca de 280 mil professores e pessoal não docente desde creches até ao ensino secundário.

A vacinação dos profissionais do pré-escolar e 1.º ciclo deveria ter arrancado no passado fim de semana de 20 a 21, mas a suspensão temporária da administração da vacina da AstraZeneca ditou o adiamento do processo.

100 mil vacinas por dia é o objetivo

O coordenador da ‘task force’ responsável pelo plano de vacinação para a covid-19 estimou no sábado que em abril seja possível vacinar 100 mil pessoas por dia, atendendo às remessas de vacinas que Portugal deverá receber no segundo trimestre.

“Temos o objetivo de vacinar todos os dias 100 mil pessoas e, se vierem mais vacinas, não vamos acumular vacinas, porque isso antecipa o processo de vacinação e a proteção das pessoas, e, podemos chegar às 150 mil vacinas/dia, o que é uma operação logística gigantesca”, afirmou em declarações aos jornalistas Gouveia e Melo.

O responsável adiantou que, até domingo, 80% das pessoas com mais de 80 anos vão ficar vacinadas com a primeira dose, o que “é um critério de sucesso”.

Se neste primeiro trimestre, Portugal recebeu dois milhões de vacinas, a previsão para o segundo trimestre é de nove milhões de vacinas, das quais 1,8 milhões em abril e as restantes nos dois meses seguintes.

“Vamos saltar um fim de semana [o da Páscoa] para nos organizarmos e passarmos, no fim de semana seguinte, de 40 mil para 100 mil por dia”, explicou, o que requer um plano organizado com profissionais suficientes, locais de vacinação definidos e “vacinar com rapidez para não acumular vacinas”.

Gouveia e Melo admitiu que têm surgido “dificuldades no processo” relacionadas com pessoas idosas ou isoladas que, “mesmo que tenham telemóveis não os atendem ou não respondem às mensagens”.

Mas, com a ajuda das autarquias estas dificuldades “têm sido superadas”, referiu.