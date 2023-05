Dos 73 grupos já inscritos, 47 são estrangeiros, com representantes da Alemanha, Brasil, França, Estados Unidos, Itália, Polónia, Cabo Verde, Vietname, Venezuela, Suíça, Reino Unido, México, Espanha, Eslovénia, El salvador, Coreia do Sul, Congo, China, Canadá, Bélgica e Irlanda.

As cerimónias, que assinalam o 106.º aniversário das aparições na Cova da Iria, serão presididas pelo cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano.

A presença de Parolin em Fátima é similar à que ocorreu em outubro de 2016, quando presidiu às cerimónias da última peregrinação aniversária daquele ano ao santuário, meses antes da visita do Papa Francisco, que em maio de 2017 canonizou na Cova da Iria os videntes Francisco e Jacinta Marto.

Desta vez, o Secretário de Estado do Vaticano estará no Santuário de Fátima cerca de três meses antes da esperada visita do Papa Francisco à Cova da Iria, no âmbito da sua deslocação a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude.

O Santuário de Fátima sublinha que o cardeal Pietro Parolin “preside às celebrações que evocam a primeira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, numa altura em que o mundo católico espera pela publicação do decreto que confirme as virtudes heróicas da vidente Lúcia, cujas memórias fizeram chegar mais longe o essencial da mensagem celeste deixada em 1917”.

A peregrinação, cujo tema está ligado ao tema proposto pelo Papa Francisco para a JMJ - “Maria levantou-se e partiu apressadamente” – segue o programa habitual, com início no dia 12, uma sexta-feira, às 21:30, com o terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra, no altar do recinto.

Antes de se iniciar o terço, os símbolos da JMJ - a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani - descerão até à Capelinha desde o topo norte do recinto e permanecerão no Santuário até ao final da missa internacional, no dia 13, um sábado.

Durante a noite e madrugada do dia 13, os símbolos estarão na vigília jovem na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e, às 02:00, acompanharão a Via-sacra jovem no caminho dos Pastorinhos até ao Calvário Húngaro.

A Peregrinação Internacional Aniversária de maio, na qual são esperados muitos grupos de peregrinos a pé, prossegue no dia 13, com a procissão eucarística no recinto de oração às 07:00, seguida do terço às 09:00 e a missa internacional às 10:00.