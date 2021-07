A aprovação do plano de vacinação passou de 35% (em fevereiro) para os 78% (em julho). Os dados são de uma sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.

A sondagem revelou também que a confiança na eficácia das vacinas subiu. Em novembro de 2020 era de 61% e, atualmente, está nos 71%.

Todavia, no que diz respeito ao regresso à normalidade, o pessimismo aumenta. Para a maioria dos portugueses consultados vai ser necessário mais do que um ano para a recuperação do país e o número de pessoas que aponta que será necessário "dois ou mais anos" aumentou.

Para obter estes resultados foram entrevistadas 763 pessoas entre 10 e 12 de julho. O intervalo de confiança deste estudo é de 95% e o erro máximo da amostragem é de 3,5%.