Já segundo o administrador dos serviços de ação social do IPVC, Luís Ceia, 11 alunos do programa Erasmus permanecem alojados na residência do Centro Social e Paroquial de Santa Maria Maior, na capital do Alto Minho, enquanto outros 13 alunos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) estão a residir no centro académico do IPVC, no centro da cidade.

"As restantes residências encontram-se encerradas, na sequência da recomendação feita pelo IPVC aos estudantes para que se deslocassem para as suas habitações familiares, após a suspensão da atividade letiva presencial", descreveu o responsável.

Quanto à UTAD, o reitor António Fontaínhas Fernandes contabiliza mais de seis dezenas de estudantes, entre os quais dois portugueses. Os restantes são oriundos de países como África do Sul (36), Angola (três), Argélia (um), Brasil (quatro), Camboja (três), China (quatro), Guiné Equatorial (um), Itália (um), Marrocos (dois) e Turquia (oito).

António Fontaínhas Fernandes salientou que "todos estes alunos estão na residência Além Rio, onde continua em funcionamento uma cantina, onde foram impostas as regras de distanciamento social e que está preparada para entrega nos quartos ou o sistema de ‘take away'", acrescentando que os estudantes que saíram das residências o fizeram "por opção" e quem ficou "está acompanhado" e possui "uma rede" que lhe permite continuar o ensino.

Já na Universidade do Minho permanecem quatro estudantes estrangeiros em dois quartos duplos num bloco no polo de Azurém, em Guimarães e terminaram, na segunda-feira, a quarentena que vinham a observar voluntariamente 53 estudantes nas residências de Santa Tecla (50) e Lloyd Braga (três), no polo de Gualtar, em Braga.

A mesma fonte indicou à Lusa que "maioritariamente são estudantes estrangeiros" de países como Brasil, China, São Tomé, Guiné Bissau, Cabo Verde, Roménia, Síria, Equador, Turquia e Iraque, os quais "não tinham alternativa de alojamento", enquanto os nacionais são das ilhas ou de outras partes do país que não dos concelhos de Braga e Guimarães.

"Aos estudantes que estiveram de quarentena, a UMinho providenciou - e providencia ainda aos quatro estudantes em quarentena - um conjunto de serviços como alimentação [quatro refeições/dia], produtos higiene, medicação, lavagem de roupa e foi feito um acompanhamento direto via telemóvel de dois em dois dias", descreveu a UMinho.

Quanto ao IPCA, este instituto de ensino superior de Barcelos tem atualmente as suas residências em obras, sendo que disponibilizou um apartamento onde alberga sete alunos portugueses que apresentaram comprovativos de carência económica e "cerca de 15 estudantes dos PALOP estão espalhados por outros apartamentos e casas da cidade, recebendo apoio no pagamento das rendas", referiu fonte da instituição.

Por fim, nas nove residências da U.Porto permanecem 305 alunos, dos quais 166 são internacionais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde, em Portugal foram registadas 23 mortes e confirmadas 2.060 infeções.