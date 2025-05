Cirurgia bariátrica em regime de ambulatório, com recurso a uma técnica única no mundo - ‘koala sleeve’ - que foi apresentada em maio de 2024 no Congresso Europeu de Cirurgia de Obesidade em Viena, na Áustria, Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, 3 de março de 2025. O ‘sleeve’ – gastrectomia vertical ou cirurgia de redução do estômago – consiste na remoção de cerca de 70% do estômago fazendo com que este em vez de se parecer com um saco que armazena comia, fique como uma banana, um tubo estreito.Na prática, a ‘koala sleeve’ consiste na adaptação do ‘sleeve’ tradicional, acrescentando-lhe a colocação de uma espécie de válvula que tenta impedir o refluxo dos alimentos do estômago para o esófago. ( ACOMPANHA TEXTO) JOSÉ COELHO/LUSA

Lusa