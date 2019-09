Na opinião do advogado, muitas pessoas poderão sair da prisão preventiva na próxima semana, uma vez que “há um grande número de pessoas que foram presas aleatoriamente”.

Segundo o centro egípcio, apenas nove pessoas foram libertadas desde o dia 20.

Na noite de quinta-feira havia quase mil pessoas acusadas desde o início das marchas que ocorreram no centro do Cairo e em outras cidades do país — os primeiros protestos significativos contra o governo desde 2016 -, embora não tenham sido divulgadas as acusações contra os detidos.

No entanto, os advogados das ONG de direitos humanos adiantaram que as acusações serão de “participação em grupo terrorista para atingir os seus objetivos”, “divulgação de notícias e informações falsas”, “uso de ‘sites’ para cometer um crime que ameaça segurança e paz pública” e “manifestação sem autorização”.