A própria porta-voz da Casa Branca revelou que também cumpriu este “requisito simples” e que demorou apenas um minuto e meio a fazê-lo.

O polémico e-mail, enviado pelo Gabinete de Gestão de Pessoal (OPM, na sigla em inglês) com o assunto “O que fizeste na semana passada?”, exigia que os funcionários respondessem até à meia-noite de segunda-feira com cinco ‘feitos’ que tinham alcançado nos seus cargos.

Embora quer Musk como, mais tarde, o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump tenham alertado que os funcionários que não respondessem seriam despedidos, o OPM esclareceu posteriormente que a resposta era voluntária e pediu que as informações fornecidas fossem o mais gerais possível para proteger os dados confidenciais.

Além disso, agências como o FBI (polícia federal), o Departamento de Estado, o Pentágono e o Departamento de Segurança Interna (DHS) pediram aos seus funcionários que ignorassem o e-mail, argumentando que são os supervisores destes departamentos que devem avaliar o desempenho dos seus funcionários.

“Deixem-me ser muito claro: O Presidente (Donald Trump), Elon e todo o seu Gabinete estão a trabalhar como uma equipa unificada e estão a implementar estas soluções de senso comum. Os responsáveis de cada agência determinarão as melhores práticas para os seus funcionários”, acrescentou Leavitt.

A porta-voz aconselhou os trabalhadores a responderem à mensagem “a não ser que as suas agências tenham dito para não o fazerem”.

“Isto é para garantir que os funcionários federais não estão a enganar os contribuintes americanos, que estão a comparecer no escritório e a fazer o seu trabalho”, acrescentou Leavitt, sublinhando que esta é uma medida que Musk implementou nas suas empresas e que se tem revelado bem-sucedida.

A medida reflete o crescente poder de Musk dentro do Governo republicano, atraindo críticas de autoridades públicas, sindicatos e da oposição democrata, que denunciam a falta de transparência e supervisão do proprietário da X e CEO da Tesla e da SpaceX sobre as atividades governamentais.

Musk já tomou outras decisões drásticas, como desmantelar a Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), congelar a ajuda humanitária dos Estados Unidos e oferecer indemnizações aos funcionários públicos para os incentivar a demitir-se, com a ameaça de despedimento forçado para aqueles que não aceitarem.