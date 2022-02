Pelas 10:00, os manifestantes, que empunhavam bandeiras da Ucrânia e faixas anti-Putin, entoavam cânticos russos de resistência, que remontam à II Guerra Mundial.

O protesto, que conta com a organização da associação que representa os ucranianos em Portugal, decorre no aniversário da data em que foram assassinadas dezenas de pessoas, em Kiev, que se manifestavam contra o regime do presidente pró-russo Yanukovich, em 2014.