Estas restrições seguem medidas semelhantes, adotadas no domingo, na cidade de Wenzhou, com 9 milhões de pessoas, e localizada no sul da província de Zhejiang.

Zhejiang confirmou, até à data, 829 casos de pessoas infetadas com o coronavírus, o número mais alto fora da província de Hubei.

A China elevou hoje para 426 mortos e mais de 20 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV), detetado em dezembro passado, na cidade de Wuhan, a capital de Hubei. As Filipinas registaram no fim de semana o único morto fora da China.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na semana passada uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.