Pearl, a chihuahua, mede 9,14 cm de altura, 12,7 cm de comprimento e pesa 553 g. Feitas as contas, é mais pequena do que um comando de televisão e praticamente do mesmo tamanho de uma nota de dólar, explica o Guinness World Records.

Pearl é parente do recordista anterior, Miracle Milly, que tinha 9,65 cm de altura e faleceu em 2020. Tal como a chihuahua anterior, Pearl pesava menos de 28 g ao nascer.

A altura recorde de Pearl foi medida na mesma clínica veterinária onde nasceu, o Crystal Creek Animal Hospital em Orlando, Flórida, seguindo medidas específicas e valores de referência.

“Somos abençoados por tê-la”, disse Vanesa Semler, dona da Pearl. “E por ter esta oportunidade única de quebrar o nosso próprio recorde e partilhar com o mundo esta notícia incrível.”

Vanesa diz que Pearl é “pequena como uma bola” e um pouco mais alta que uma chávena de chá.