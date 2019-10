“A venda de livros aumentou mais de 30%”, disse José Pinho, curador do Folio Mais, capítulo do festival dedicado à programação autónoma de editores e livreiros, estimando que no conjunto as 14 editoras presentes do Folio tenham vendido “entre os 4.000 e os 8.000 livros”.

Num balanço feito à agência Lusa o também administrador da Ler Devagar considerou ter havido, ao longo dos 11 dias do Folio, “mais público do que em algumas edições anteriores”, uma vez que “apesar de haver várias iniciativas a decorrer em simultâneo as salas estiveram sempre cheias”.

Ana Sousa Dias, curadora do Folio Autores (em parceria com Pedro Sousa), destacou, para além do público numeroso em todas as sessões, o facto de “ser um público interessado que não vem fazer turismo, que vem para ouvir novas ideias e que sai daqui estimulado”.

Com mais de 500 participantes oriundos de quatro continentes, “esta edição superou todas as expectativas, com novos públicos, novos atores e a comunidade local a ganharam um lugar que é, no campo da literatura, um dos palcos mais importante do país”, considerou o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques.

Ao balanço “muito positivo”, a autarquia vai agora juntar “uma reflexão para melhorar mais ainda” evento que “é já uma marca altamente consolidada nos contextos nacional e internacional”, sublinhou o autarca.