Depois da queda nas vendas e ações da marca Tesla, do empresário Elon Musk, surge agora uma nova vaga de donos de Teslas que querem desfazer-se dos seus carros.

Nos últimos meses, o homem mais rico do mundo perdeu quase 130 mil milhões de dólares. Num só dia, chegou a perder 29 mil milhões, devido à oscilação bolsista.

As vendas de veículos da Tesla na União Europeia caíram cerca de 50% em janeiro deste ano, em comparação com janeiro do ano passado.

Na Alemanha, as vendas caíram 76% em fevereiro, comparado com o mesmo período do ano anterior. Desde dezembro, as ações da Tesla perderam mais de 50% do seu valor.

Vender ou fazer "distinção entre as questões políticas"?

Os anúncios de venda de carros usados da marca também têm aumentado. Segundo o Expresso, entre janeiro de 2024 e janeiro deste ano, os anúncios de Teslas usados aumentaram mais de 82% na plataforma Standvirtual e quase 46% na plataforma Pisca Pisca.

O apresentador de televisão, João Manzarra, foi a primeira figura pública em Portugal a anunciar que decidiu vender o seu Tesla, no âmbito do protesto global contra Elon Musk.

João Manzarra vai ainda doar 10% do valor da venda à Sunrise Movement, uma organização norte-americana de combate às alterações climáticas.

Em declarações ao Público, o apresentador revelou que o grande motivo para a decisão que tomou foi a associação da marca ao dono, e às ações que este tem praticado.

"Ele investe em ideias que me parecem perigosas para o mundo, e eu não quero compactuar com isso... Não me sinto bem em estar ligado a alguém que financia partidos de extrema-direita, que promove desinformação, que bane jornalistas, e que está ao lado de Donald Trump.”

No entanto, esta é uma opinião que não é consensual entre os proprietários de Teslas.

Augusto Silva, proprietário de um Tesla Model 3, diz ao SAPO24 que apesar de conhecer quem se desfaça dos seus carros em forma do protesto contra Elon Musk, não partilha da mesma opinião.

"Eu não me revejo nessas atitudes. Temos que conseguir diferenciar aquilo que são as opiniões políticas do dono da Tesla, do negócio que ele tem", afirma.

O proprietário revelou estar satisfeito com o carro, que superou as suas expectativas e, por enquanto, não planeia trocar de automóvel.

Já Elsa Silva colocou o seu Tesla Model S 85 à venda recentemente. No entanto, também os seus motivos não têm qualquer ligação às ideologias políticas de Elon Musk.

"A única razão para estar a vender o meu carro é monetária, porque preciso de dinheiro, mas estou muito satisfeita com a marca. Faço a distinção entre as questões políticas. Para mim uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas acredito que muita gente queira vender os carros porque está chateada com o dono", explica ao SAPO24.

Elsa aponta a competitividade no mercado dos carros elétricos como uma das razões para o aumento nos anúncios de Teslas usados.

A marca chinesa BYD foi a que mais cresceu em Portugal no ano passado, segundo os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal, com um aumento homólogo de 553,1%.

Tesla Takedown, também em Lisboa

Neste contexto, os protestos contra a marca de Elon Musk têm-se multiplicado por todo o mundo.

Em Lisboa, aconteceu no passado domingo uma manifestação que reuniu uma dezena de pessoas. O protesto ocorreu um dia depois de terem sido realizadas mais de 50 manifestações nos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, no âmbito de um boicote mundial intitulado de Tesla Takedown. Nos cartazes daqueles que se reuniram para protestar junto ao centro comercial El Corte Inglês, liam-se frases como "Estados Unidos. Um Governo sem dois dedos de Tesla" e "Num Tesla o teu destino é sempre o fascismo".

Vários donos de Teslas começaram a colar autocolantes nos carros, para marcarem uma posição que se distancie das ideias do dono da marca. Os autocolantes, que têm mensagens como "Comprei isto antes do Elon ter enlouquecido", tornaram-se virais na Internet, e já são mesmo utilizados como estratégia de marketing para as marcas da concorrência.

A Kia Noruega, país onde os carros elétricos representam 96% do mercado automóvel, publicou uma imagem no Instagram de um novo Kia, com um autocolante onde se lia "Comprei isto depois de o Elon enlouquecer". No entanto, depois de diversas críticas a uma "campanha demasiado agressiva", a Kia Noruega acabou por apagar a publicação.

