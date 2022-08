Quando saía do Palácio, o presidente brasileiro parou para tirar fotos com alguns dos seus apoiantes, que ali estavam. E foi nessa altura que o youtuber Wilker Leão começou a provocar Jair Bolsonaro com algumas questões. A dada altura o jovem é atirado ao chão e começa a insultar o líder brasileiro, apelidando-o de "vagabundo", "safado", entre outros nomes.

Bolsonaro não gostou da provocação, dirigiu-se ao youtuber e tentou mesmo retirar-lhe o telemóvel, com o qual Leão estava a fazer um direto.

Refira-se que esta não é a primeira vez que Wilker Leão provoca o presidente brasileiro, sendo que perante os seus apoiantes, Bolsonaro salientou que o mesmo estava no seu direito. "Ele pode fazer isso, mas não está a ser bem educado.".