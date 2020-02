O presidente executivo da empresa, Tony Fernandes, e o diretor executivo Kamarudin Meranun anunciaram a decisão na segunda-feira à noite, num comunicado ao mercado de valores da Malásia.

A transportadora indicou que os dois responsáveis vão ficar afastados da direção “por um período de dois meses ou o tempo que a companhia considerar conveniente”, mantendo-se como assessores da empresa.

Numa declaração conjunta, Fernandes e Kamarudin negaram quaisquer acusações e afirmaram que se afastam da gestão da empresa para “não prejudicar” a transportadora.

A Comissão Anticorrupção da Malásia disse que se mantém em contacto com as autoridades britânicas para investigar alegadas práticas ilegais, apesar do acordo, anunciado na passada semana, entre a Airbus e as autoridades daqueles países.

De acordo com a acusação, a AirAsia decidiu comprar aparelhos da Airbus em troca de um patrocínio de uma equipa desportiva da transportadora aérea.