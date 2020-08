O defesa central, de 25 anos, que tinha assinado em 2017 pelo Bournemouth, equipa que esta época desceu ao ‘Championship' (segunda divisão), é a segunda contratação do Manchester City para a próxima época, depois do extremo espanhol Férran Torres, transferido dos espanhóis do Valência.

"Pep [Guardiola] é um treinador admirado em todo o mundo. O que tem feito pelo futebol fala por si. O sucesso que tem tido é incrível e o estilo de jogo que pratica encanta-me", disse Aké, em declarações ao sítio oficial dos ‘citizens' na Internet.