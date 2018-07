“O objetivo é debater, em clima de festa, importantes desafios do nosso tempo. Há que ‘reimaginar’ a democracia representativa, com o fortalecimento da soberania popular”, lê-se na página na internet dos mentores da iniciativa.

Para tal, consideram que é “necessário desenvolver um pensamento crítico sobre questões cruciais como os direitos dos trabalhadores, face à precariedade e ao risco da pobreza, à promiscuidade entre os políticos e os detentores do poder económico”.

O programa de debates da designada "c" reparte-se pelas várias salas do histórico Liceu Camões, atual Escola Secundária Camões, entre as 10:00 e as 18:30.

Os temas postos à discussão são “militância partidária e livre pensamento em cooperação conflitual”, introduzido por Camilo Mortágua e moderado por Manuel Lisboa, “condicionamento do livre pensamento através da manipulação da cultura e da comunicação social”, por Jacinto Rego de Almeida e Anabela Rodrigues, “revolta e revolução”, a cargo de Hélder Costa e Isabel do Carmo, e “flagrantes delitos contra a liberdade (caso do Brasil)”, com Amândio Silva e Carlos Serrano.

Existe ainda espaço para temas abertos à iniciativa dos participantes, como emprego, igualdade de género, racismo ou natalidade.