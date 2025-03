O primeiro-ministro, Luís Montenegro, intervém durante uma declaração no final da reunião do Conselho de Ministros extraordinário, na residência Oficial de S. Bento, em Lisboa, 01 de março de 2025. Montenegro decidiu convocar o Conselho de Ministros na sexta-feira de manhã, depois de o jornal Expresso ter noticiado que o grupo de casinos e hotéis Solverde, sediado em Espinho, paga à empresa detida pela sua mulher e os filhos, a Spinumviva, uma avença mensal de 4.500 euros desde julho de 2021, por “serviços especializados de ‘compliance’ e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais”. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

LUSA