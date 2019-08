Os gritos em frente à embaixada do Brasil em Paris, que se situa no 8º bairro, perto dos Campos Elísios, variavam entre “Bolsonaro criminoso” e “G7 não presta”, com muitos cartazes em português e em francês que chamavam a atenção para a destruição que os incêndios estão a provocar na Amazónia.

A manifestação foi convocada pela organização Youth for Climate Paris e outras organizações que defendem o ambiente em França, contando com a participação de franceses e brasileiros reunidos por esta causa comum.

O protesto foi seguido de perto por cerca de 30 polícias que montaram um forte dispositivo de segurança à frente da embaixada, embora a manifestação tenha decorrido de forma pacífica.

“Os meios de comunicação internacionais têm dado mais atenção a esta questão que no Brasil. A grande questão é o desmonte das instituições no Brasil. O orçamento da agência do Governo que é responsável por implementar as leis contra a desflorestação [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA] teve o orçamento cortado este ano”, disse Alila.

A brasileira que vive há 13 anos em Paris, em declarações à Lusa, acrescentou: “E o Ministério das Relações Externas fez uma campanha a dizer que temos as melhores leis? Parece o Trump”.

Esta semana, uma publicação da embaixada do Brasil em Paris, na sua página de Facebook, onde escreveu que o Brasil é “um verdadeiro campeão da proteção ambiental” gerou vários comentários e opiniões discordantes, que trouxeram Alila e a amiga Laís à manifestação.

Nem a ação de Emmanuel Macron, Presidente francês, que já criticou abertamente a falta de ação do seu homólogo Jair Bolsonaro, e ameaçou hoje travar as negociações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul, parece chegar para resolver esta crise ambiental.