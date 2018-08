A manifestação foi convocada através das redes sociais e pretendia-se “pacífica” e “nacionalista”, tendo como objetivo colocar uma bandeira da Costa Rica no parque La Merced, um ponto de encontro de nicaraguenses no centro de San José.

Noutros países da América do Sul registam-se também tensões devido aos fluxos migratórios com origem na crise da Venezuela.

Na fronteira do Equador, muitos cidadãos venezuelanos ficaram retidos desde sábado, impedidos de entrar por não terem passaporte. Desde sábado que o governo do Equador exige passaporte, uma decisão anunciada na quinta-feira. Hoje foi anunciado que o passaporte não era exigido para crianças.

No Brasil, depois de ataques no sábado, 18 de agosto, contra venezuelanos na cidade fronteiriça de Pacaraima, hoje pelo menos 1.200 pessoas deixaram o país e voltaram à Venezuela.

Muitos venezuelanos, barrados na fronteira do Equador mas também da Colômbia, têm pedido uma “via humanitária” para o Peru, outro país da América do Sul. Mas na sexta-feira o governo do Peru anunciou que a partir de dia 25 só deixará entrar imigrantes da Venezuela com passaporte. Os venezuelanos no Peru rondam os 400 mil.