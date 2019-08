Esta morte é a primeira anunciada desde que o Governo nacionalista hindu do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, revogou por decreto presidencial a autonomia constitucional do estado de Jammu e Caxemira, no norte do país, o que pode provocar uma insurreição separatista.

Apesar de fortes medidas de segurança e a proibição de manifestações, os moradores de Srinagar relataram alguns protestos esporádicos.

Um polícia, falando sob condição de anonimato disse à agência de notícias AFP que um jovem manifestante perseguido pela polícia “pulou para o rio Jhelum e morreu”.

Os factos ocorreram em Srinagar, um bastião de protesto contra a Índia, que muitos moradores locais entendem como uma força de ocupação.

A Caxemira permaneceu hoje isolada do mundo, com todos os meios de comunicação bloqueados pelo Governo indiano desde a noite de domingo.