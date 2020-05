"O que o Presidente Bolsonaro está a fazer é um crime de Estado (...), um genocídio, por negacionismo de uma pandemia", afirmou, numa iniciativa que decorreu hoje ao final da tarde em Lisboa, para contestar a situação política e chamar a atenção para as mortes por covid-19 no Brasil, o segundo país com mais infeções a nível mundial (26.417 mortos e mais de 438 mil casos).

Na sua intervenção, Sérgio Trefaut defendeu também que, perante tudo o que se está a passar no Brasil, o Estado português deve assumir uma posição.

Os organizadores do protesto sustentaram que o Governo liderado por Bolsonaro não tem legitimidade para permanecer no poder, pedindo um posicionamento da comunidade internacional.

Em frente às instalações do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, 10 intelectuais portugueses e brasileiros juntaram-se à iniciativa promovida por Tréfaut, de nacionalidade portuguesa mas nascido na cidade brasileira de São Paulo.