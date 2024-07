Os confrontos no Bangladesh entre as forças de segurança e estudantes que protestavam contra um sistema de cotas de recrutamento no serviço público provocaram a morte a 32 pessoas, entre elas um jornalista, de acordo com um novo balanço divulgado pela AFP.

“Incêndio catastrófico na BTV. Está a alastrar rapidamente. Estamos à espera da ajuda dos bombeiros. Muitas pessoas estão presas no interior. Centenas de manifestantes (…) incendiaram o edifício da receção”, indicou a estação de televisão.

Centenas de manifestantes invadiram as instalações do canal público e incendiaram pelo menos 60 veículos e um edifício de escritórios, disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) um funcionário da estação de televisão, sob condição de anonimato.

“Primeiro, incendiaram uma esquadra de polícia em Rampura, depois de a polícia ter aberto fogo sobre eles”, disse, referindo-se a uma zona da capital, Daca.

“Perseguiram a polícia quando esta se refugiou nas instalações da BTV. Os manifestantes enfurecidos provocaram então o caos no local”, acrescentou o mesmo funcionário.

Esta semana, as forças policiais do Bangladesh reprimiram violentamente os protestos de estudantes que se prolongam há várias semanas e que exigem reformas das regras de contratação na função pública.

Pelo menos 22 pessoas morreram em confrontos esta semana, de acordo com o último balanço hoje divulgado.

O anterior balanço dos confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes dava conta de 10 mortos e mais de quatro centenas de feridos.