“Um dos nossos partiu. Foi uma honra. Até sempre, Manel. Que o céu o celebre com paz e muitos golos”, escreveram os sadinos, na rede social Instagram.

Manuel Fernandes terminou a sua carreira de futebolista precisamente no Vitória de Setúbal, na época 1987/88, marcando 16 golos em 28 desafios, sendo que viria também a treinar o emblema setubalense em mais do que uma ocasião (1987/88 a 1989/90, 1996/97, 1997/98, 2009/10 e 2010/11).

“Ao seu filho, Tiago, em particular, assim como a toda a restante família, amigos e admiradores, o Vitória Futebol Clube envia as suas mais sentidas condolências”, completou o emblema do Sado.

O ex-futebolista e treinador Manuel Fernandes morreu na quinta-feira aos 73 anos, na sequência de doença prolongada, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu sítio oficial na Internet.

Manuel Fernandes, nascido em Sarilhos Pequenos, na Moita, em 05 de junho de 1951, notabilizou-se como jogador, sobretudo, ao serviço do Sporting, que representou por mais de 10 épocas, entre 1975/76 e 1986/87, tendo passado ainda por Sarilhense, CUF e Vitória de Setúbal.

Pela seleção principal, o jogador que conseguiu um ‘póquer’ nos 7-1 do Sporting ao Benfica, em 1986/87, disputou 30 jogos, com sete golos.