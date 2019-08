O anúncio data de 02 de agosto e foi feito através de um comunicado publicado na página da Comissão dos Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota lê-se que Manuel Queiró foi eleito para o mandato 2018/2020.

“Por deliberação social unânime por escrito datada de 31 de julho de 2019 efetuada ao abrigo da primeira parte do n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, o Estado português, na qualidade de acionista único da STCP, deliberou proceder à eleição como presidente executivo do Conselho de Administração da STCP Manuel Tomás Cortez Rodrigues Queiró com eleitos a 01 de setembro de 2019”, lê-se no comunicado.

Manuel Queiró, engenheiro civil, que ganhou experiência no setor ao liderar a Comboios de Portugal, cargo assumido no Governo de Pedro Passos Coelho, substitui Paulo Azevedo no cargo, depois de o ex-dirigente ter pedido a demissão no final de junho.

O novo presidente do Conselho de Administração da STCP foi deputado e secretário-geral do CDS-PP.

Na quarta-feira, a STCP comunicou à CMVM que o Estado aumentou o capital social da empresa passando-o para cerca de 302 milhões de euros.

Na nota, a STCP apontava que o Estado português, na qualidade de acionista único, realizou em julho dois aumentos de capital social.